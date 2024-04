Vide grenier à Pas de Jeu Sur le terrain de l’ancien camping Pas-de-Jeu, dimanche 5 mai 2024.

Vide grenier à Pas de Jeu

Offrez une deuxième vie à vos objets jeux de société, jouets, livres, vêtements, CD, DVD, consoles et jeux, article de puériculture…

Restauration et buvette sur place

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 07:00:00

fin : 2024-05-05 19:00:00

Sur le terrain de l’ancien camping Rue du Huit Mai

Pas-de-Jeu 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

L’événement Vide grenier à Pas de Jeu Pas-de-Jeu a été mis à jour le 2024-04-03 par Maison du Thouarsais