VIDE DRESSING GÉANT VIOLETTE SAUVAGE Vandœuvre-lès-Nancy, dimanche 9 juin 2024.

VIDE DRESSING GÉANT VIOLETTE SAUVAGE Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Vendredi

Pour la toute première fois, Violette Sauvage débarque dans l’est de la France et nous avons l’honneur d’être accueilli à la Foire Expo de Nancy !

Retrouvez-nous sur les derniers jours de la foire, pour un corner 100% seconde main et créateurs !

Un corner 100% seconde main

Vous souhaitez vider votre dressing, faire de supers rencontres et soutenir activement une mode plus éthique? Et cela en même temps? Alors nous sommes là pour vous ! Participez avec nous au corner seconde main afin de donner une seconde vie à vos vêtements ! Faîtes partie du mouvement pour un monde plus durable.

Vous êtes créateur? Venez faire connaître votre marque et profitez-en pour flâner sur le corner détente et sur l’espace food & drinks !

Vider votre armoire ou faire connaître votre marque, avec nous sympa, pratique et fun !

Découvrez la Slow Fashion à la Foire Expo de Nancy

Rejoignez-nous pour trois jours de découvertes, d’échanges et de trouvailles uniques au cœur de la Foire Expo de Nancy. Trois jours de shopping 100% responsable, l’occasion de trouver des pépites à prix imbattables ! Et surtout de faire de nouvelles rencontres et partager de bonnes énergies !

Vous aussi, rejoignez le mouvement de la seconde main et luttez avec nous contre la fast fashion !Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-09 10:00:00

fin : 2024-06-09 20:00:00

Rue Catherine Opalinska

Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est nancy@violettesauvage.fr

L’événement VIDE DRESSING GÉANT VIOLETTE SAUVAGE Vandœuvre-lès-Nancy a été mis à jour le 2024-03-28 par DESTINATION NANCY