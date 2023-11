Gli Angeli Genève Victoria Hall Genève, 14 juin 2024, Genève.

Gli Angeli Genève Vendredi 14 juin 2024, 20h00 Victoria Hall

Stephan MacLeod basse et direction

Marie Lys soprano

Marianne Beate Kielland alto

Matthew Newlin ténor

Wolfgang Amadeus Mozart

Requiem

Michael Haydn

Missa sub titulo sancti Francisci Seraphici

Le Requiem de Mozart est l’œuvre inachevée la plus célèbre de l’histoire. La puissance du mince croquis de ce Requiem, esquissé en même temps que le Concerto pour clarinette, et le talent de Miloš Forman ont fixé à jamais l’image d’un Mozart mort bien trop jeune et trop misérable. Dans le tragique de cette disparition précoce, dans le scandale que représente la mort du plus doué, du plus flamboyant, du plus inspiré peut-être de tous les compositeurs, réside la magie de cette universelle prière et de l’espoir qu’elle véhicule. Un des modèles pour cette œuvre fut probablement le Requiem en do mineur de Michael Haydn, frère de Joseph. Mozart n’avait que 15 ans quand il fut créé à Salzbourg mais il jouait dans l’orchestre ce jour-là. Le cadet des Haydn n’a peut-être pas laissé dans l’histoire une empreinte aussi forte que celle de son frère Joseph, mais quand Mozart grandissait à Salzbourg il admirait autant l’un que l’autre. Et la messe que nous vous invitons à découvrir à l’occasion de ce concert va vous démontrer pourquoi.

Nous retrouvons la soprano vaudoise Marie Lys à l’occasion de ce dernier concert de notre saison et cela nous fait bien plaisir. Gli Angeli Genève est aussi un ensemble ancré dans son terroir, rassemblant sur scène les forces vives de sa région, en plus des autres étoiles de la musique ancienne que nous invitons régulièrement à Genève.

Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-06-14T20:00:00+02:00 – 2024-06-14T21:30:00+02:00

