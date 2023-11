Gli Angeli Genève Victoria Hall Genève, 12 juin 2024, Genève.

Leonardo García Alarcón direction

Sophie Junker soprano

Marianne Beate Kielland alto

Matthew Newlin ténor

Stephan MacLeod basse

Felix Mendelssohn

Paulus

Paulus est le premier des deux grands oratorios de Mendelssohn. Créé dix ans avant Elias, sa genèse fut longue et complexe. À des librettistes pour qui l’oratorio ne peut alors suivre que la forme anglaise, Mendelssohn oppose une inaltérable volonté de rapprocher son œuvre des Passions de Bach, en y introduisant par exemple de nombreux chorals. Il aura gain de cause mais rien ne fut simple et plus de cinq ans séparent la commande de l’œuvre de sa création. Quoi de plus logique pour Mendelssohn, petit-fils d’un rabbin philosophe et avant-gardiste, fils d’un banquier juif prospère qui convertit sa famille au luthéranisme, que de se pencher sur la destinée de saint Paul, l’apôtre né juif qui persécuta d’abord les disciples de Jésus avant une rencontre mystique avec le Christ ressuscité qui changea sa vie et la jeune histoire du christianisme?

Après le regretté Michel Corboz en 2021, après Kristian Bezuidenhout en 2022, après Philippe Herreweghe en 2023, c’est à Leonardo García Alarcón que nous tendons les rênes de ce concert phare de notre festival. Ami de longue date, immense musicien qu’on ne présente plus, il saura illuminer de son extraordinaire musicalité et de son immense plaisir à faire de la musique cette soirée emblématique de notre saison 23-24.

