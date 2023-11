Orchestre de la Suisse Romande, «La Symphonie du Fatum» Victoria Hall Genève, 16 mai 2024, Genève.

Orchestre de la Suisse Romande, «La Symphonie du Fatum» Jeudi 16 mai 2024, 19h30 Victoria Hall Orchestre de la Suisse Romande | Rue Bovy-Lysberg 2 | 1204 Genève

Krzysztof Urbański direction

Bertrand Chamayou piano

Erik Satie

Gymnopédies n° 1 et n° 3, pour orchestre (orchestration Claude Debussy)

Michael Jarrell, compositeur en résidence

Reflections, concerto pour piano et grand orchestre (commande: Orchestre Philharmonique de Radio France et Orchestre de la Suisse Romande)

Piotr Ilyitch Tchaïkovski

Symphonie n° 4 en fa mineur, op. 36

Composé durant une période assez difficile, Reflections, de notre compositeur en résidence Michael Jarrell, est tout imprégné de l’amitié que ce dernier éprouvait envers le musicien et compositeur Éric Daubresse à la mémoire duquel ce concerto pour piano est dédié. Commande de l’OSR et du Philharmonique de Radio France, il sera défendu par le pianiste Bertrand Chamayou dont l’intelligence musicale et la haute technicité ont également guidé l’inspiration du compositeur genevois. Une grande pureté règne sur cette œuvre profondément expressive comme illuminée de l’intérieur. La Symphonie n° 4 de Tchaïkovski évoque elle aussi la fatalité du destin. Souvent nommée la «Symphonie du Fatum», elle exprime les contrariétés de la vie humaine sur un ton dramatique résolument autobiographique. Le concert s’ouvrira avec deux Gymnopédies d’Erik Satie finement orchestrées par Claude Debussy. Au-delà de leur titre savant, ces deux pièces célébrissimes à l’harmonie ambiguë sont gorgées de mystère et de sensualité langoureuse.

Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-16T19:30:00+02:00 – 2024-05-16T21:30:00+02:00

© Marco Borggreve