Orchestre de la Suisse Romande, «Requiem» de Verdi Victoria Hall Genève, 1 mai 2024, Genève.

Myung-Whun Chung direction

Zarina Abaeva soprano

Ekaterina Semenchuk mezzo-soprano

René Barbera ténor

Dmitry Belosselskiy basse

Giuseppe Verdi

Messa da Requiem

Marié par l’abbé, et futur cardinal, Charles Mermillod dans la modeste église de Collonges-sous-Salève en 1859 aux portes de Genève, Giuseppe Verdi n’en était pas moins incrédule au grand regret de son épouse, la cantatrice Giuseppina Strepponi. La religion est bien sûr présente dans plusieurs de ses opéras, mais c’est la mort de Rossini qui allait déclencher le processus créateur de son Requiem créé en double hommage au compositeur défunt et au poète Alessandro Manzoni, l’immortel auteur de I Promessi Sposi (Les Fiancés). On a beaucoup glosé sur l’aspect théâtral et spectaculaire de l’œuvre évoquant le drame de l’homme en face de la mort. Libéré d’un quelconque livret à respecter, Verdi se lâche dans cette œuvre splendide où son imagination musicale s’enflamme. Sa parfaite connaissance de la voix humaine est mise au service d’une expression intense et sincère dans toute sa pureté. Les ensembles et l’écriture pour le chœur sont particulièrement soignés. À la fois grandiose et intime, le Requiem de Verdi est avant tout pétri d’humanité.

