Gli Angeli Genève Victoria Hall Genève, 28 avril 2024, Genève.

Gli Angeli Genève Dimanche 28 avril 2024, 17h00 Victoria Hall Espace Ville de Genève, Grütli, Genève Tourisme, Cité Seniors, Centrale Billetterie T 0800 418 418 (Suisse), T +41 22 418 36 18 (Etranger) ; Migros Change Rive, Migros Change MParc La Praille, Stand Info Balexert

Stephan MacLeod basse et direction

Aleksandra Lewandowska soprano

Deborah Cachet soprano

Terry Wey alto

Guy Cutting ténor

Johann Sebastian Bach

Messe en si mineur

C’est la plus célèbre des messes de l’histoire de la musique que Gli Angeli Genève vous propose de venir entendre ou réentendre. Le testament de Bach, le témoignage final de son art inégalé. Cette Messe en si, Everest de la musique, n’a pas encore livré tous les secrets de sa genèse ni de sa destination. Protestante? Catholique? Pensée et compilée pour être interprétée d’un seul tenant ou non? Destinée à Vienne? à Dresde? Autant de mystères autour desquels la musicologie s’interroge aujourd’hui encore, s’agissant d’une œuvre unique dans ses dimensions, dans sa richesse et dans son ambition. Trente-cinq années de la vie de Johann Sebastian Bach séparent les différentes parties de cette composition et bientôt 275 ans nous séparent de leur compilation, mais la fascination et la puissance que diffuse cette partition restent uniques et inégalables.

La Messe en si est depuis 2015 au cœur de notre répertoire et elle le restera à jamais. Elle génère autant de plaisirs et de satisfactions à être donnée par les musiciens qu’à être reçue par le public, digne en cela des innombrables obstacles et difficultés qui la parsèment. Elle exige des chanteurs et instrumentistes une perfection sans égale. Opus magnum!

Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh [{« type »: « link », « value »: « https://www.migroslabilletterie.ch »}, {« type »: « phone », « value »: « 004158 568 29 00 »}, {« type »: « email », « value »: « scmbilletterie@migrosgeneve.ch »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie-culture.geneve.ch/selection/event/date?productId=10229008255968 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/

