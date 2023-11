Orchestre de la Suisse Romande, grand répertoire russe Victoria Hall Genève, 25 avril 2024, Genève.

Orchestre de la Suisse Romande, grand répertoire russe 25 et 26 avril 2024 Victoria Hall Orchestre de la Suisse Romande | Rue Bovy-Lysberg 2 | 1204 Genève

Tugan Sokhiev direction

Haochen Zhang piano

Anatoli Liadov

Le Lac enchanté, op. 62

Sergueï Prokofiev

Concerto pour piano et orchestre n° 3 en ut majeur, op. 26

Dmitri Chostakovitch

Symphonie n° 9 en mi bémol majeur, op. 70

Ce beau programme russe s’ouvrira avec Le Lac enchanté de Liadov, une pièce magique d’un compositeur aussi doué que paresseux auquel on doit indirectement l’existence de L’Oiseau de feu de Stravinsky puisque c’est à lui que Diaghilev avait commandé ce ballet qu’il n’a pas achevé à temps. Il y a cent ans, en 1923, Prokofiev venait jouer son Concerto pour piano n° 3, à peine terminé, au Victoria Hall, avec l’OSR dirigé par son chef. Il est devenu depuis un grand classique du répertoire pianistique grâce à ses thèmes généreux, ses rythmes endiablés et sa difficulté jubilatoire. Quant à la Neuvième Symphonie de Chostakovitch, elle avait rendu Staline vert de rage. Commandée en 1945 au compositeur pour fêter en apothéose la fin de la guerre avec une œuvre aux proportions gigantesques, c’est un pétard mouillé que Chostakovitch écrivit dans le plus pur style de la raillerie et de la dérision qu’il affectionnait. Extrêmement brève, insouciante et légère, elle est truffée de citations aisément reconnaissables formant un véritable pied de nez à la bêtise guerrière.

