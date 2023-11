Diego Innocenzi & Chœur des Collèges de Genève Victoria Hall Genève, 21 avril 2024, Genève.

Diego Innocenzi & Chœur des Collèges de Genève Dimanche 21 avril 2024, 17h00 Victoria Hall Espace Ville de Genève, Grütli, Genève Tourisme, Cité Seniors, Centrale Billetterie T 0800 418 418 (Suisse), T +41 22 418 36 18 (Etranger)

Diego Innocenzi, orgues

Choeur des Collèges de Genève

Concert d’orgue participatif

Titulaire de l’orgue du Victoria Hall, Diego Innocenzi se donne pour mission de transmettre sa passion à de nouvelles générations de musiciens, et de faire découvrir toutes les facettes de l’orgue au public genevois. Un orgue, ce sont des dizaines de tuyaux de tailles différentes que l’on fait habituellement sonner avec un clavier et un pédalier ; il existe cependant d’autres manières de le faire chanter, et c’est ce que ce concert participatif compte explorer. Le Chœur des Collèges de Genève associe les voix de jeunes chanteurs amateurs à des professionnels, et les tuyaux de l’orgue sont mis à disposition des musiciens pour souffler et chanter une œuvre conçue spécialement pour cette occasion.

Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-culture.geneve.ch/list/events »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-21T17:00:00+02:00 – 2024-04-21T18:30:00+02:00

2024-04-21T17:00:00+02:00 – 2024-04-21T18:30:00+02:00

Jean-Marc Humm