Orchestre de la Suisse Romande, «Le Carnaval ‘gastronomique’ des animaux» Victoria Hall Genève Catégorie d’Évènement: Genève Orchestre de la Suisse Romande, «Le Carnaval ‘gastronomique’ des animaux» Victoria Hall Genève, 20 avril 2024, Genève. Orchestre de la Suisse Romande, «Le Carnaval ‘gastronomique’ des animaux» Samedi 20 avril 2024, 11h00 Victoria Hall Orchestre de la Suisse Romande | Rue Bovy-Lysberg 2 | 1204 Genève Benoît Willmann direction

Thierry Bilisko comédie

Nicolas Dufour comédie

Bernard Friot texte Camille Saint-Saëns et Jean-François Verdier

La cuisine musicale, vous connaissez? Bienvenue à Lionville pour son grand concours annuel! Si c'est bien les incontournables lions, coqs et autres tortues et hémiones illustrés par Camille Saint-Saëns qui sont en cuisine, les plats originaux, eux, ont été nouvellement imaginés par Jean-Francois Verdier. Attention, un petit malin aurait empoisonné un plat… mais lequel?

Victoria Hall
Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève

