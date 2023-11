Nikolaï Lugansky, piano Victoria Hall Genève Catégorie d’Évènement: Genève Nikolaï Lugansky, piano Victoria Hall Genève, 17 avril 2024, Genève. Nikolaï Lugansky, piano Mercredi 17 avril 2024, 19h30 Victoria Hall Change Migros Rive, Change Migros MParc La Praille, Stand Info Balexert Nikolaï Lugansky piano Sergueï Rachmaninov

Variations sur un thème de Chopin, op. 22

5 Préludes, op. 23

Richard Wagner/Nikolaï Lugansky

4 scènes de Götterdämmerung

Richard Wagner/Franz Liszt

Mort d’Isolde, extrait de Tristan et Isolde, transcription pour piano, S. 447 Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh [{« type »: « link », « value »: « https://www.grandsinterpretes.ch/event/nikolai-lugansky »}, {« type »: « phone », « value »: « +41585682900 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-17T19:30:00+02:00 – 2024-04-17T21:30:00+02:00

2024-04-17T19:30:00+02:00 – 2024-04-17T21:30:00+02:00 Marco Borggreve Détails Catégorie d’Évènement: Genève Autres Lieu Victoria Hall Adresse Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Ville Genève Lieu Ville Victoria Hall Genève latitude longitude 46.201527;6.141408

Victoria Hall Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/