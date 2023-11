David Garrett Victoria Hall Genève, 14 avril 2024, Genève.

David Garrett Dimanche 14 avril 2024, 18h30 Victoria Hall Change Migros Rive, Change Migros MParc la Praille, Stand Info Balexert

David Garrett violon

Franck van der Heijden guitare

Rogier van Wegberg basse

ICONIC Tour 2024

Au programme: Vivaldi, Schubert, Dvořák, Mozart, Kreisler, Fauré, Saint-Saëns…

David Garrett est un violoniste renommé et un artiste croisé classique qui a captivé le public du monde entier avec son jeu virtuose et ses performances dynamiques.

Après sa tournée «Alive-my Soundtrack» en 2022 avec 32 concerts dans 11 pays, David Garrett ouvre un nouveau chapitre avec ICONIC.

ICONIC s’inspire de violonistes légendaires dont les joyaux et les mélodies soul ont ravi David Garrett dans son enfance. La musique de Bach, Dvořák, Gluck, Kreisler, Mendelssohn et Schumann, pour n’en citer que quelques-uns, peut être entendue dans de nouveaux arrangements pour violon, guitare et orchestre (de Franck van der Heijden et David Garrett). David Garrett jouera le programme pour la première fois en trio avec guitare et basse en concert.

«Malheureusement, beaucoup de belles œuvres des premiers jours des grands virtuoses sont tombées dans l’oubli», déclare David. «C’est pourquoi cela signifie d’autant plus pour moi d’avoir aujourd’hui l’opportunité de redonner vie à toutes ces belles pièces.»

Avec son talent prodigieux, sa présence électrisante sur scène et son mélange unique de styles musicaux, David Garrett livrera une performance inoubliable à Genève. Un concert à ne pas manquer!

