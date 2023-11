Pinchas Zukerman Trio Victoria Hall Genève, 13 avril 2024, Genève.

Pinchas Zukerman Trio Samedi 13 avril 2024, 19h30 Victoria Hall Espace Ville de Genève, Grütli, Genève Tourisme, Cité Seniors, Centrale Billetterie T 0800 418 418 (Suisse), T +41 22 418 36 18 (Etranger)

Pinchas Zukerman violon

Amanda Forsyth violoncelle

Shai Wosner piano

Robert Schumann

Phantasiestücke, op. 88 (trio)

Camille Saint-Saëns

Piano Trio en fa majeur, op. 18

Ludwig van Beethoven

Piano Trio en ré majeur, op. 70, n° 1, «Les Esprits»

«Certaines personnes restent éternellement jeunes… Zukerman demeure le jeune virtuose que l’on a toujours connu: plein de ressources et d’expressivité, captivant sur le plan musical, impeccable sur le plan technique, doué d’une grande aisance. Comme d’habitude, ce fut un grand plaisir de l’écouter. » The Los Angeles Times

Avec cinquante ans de carrière, Pinchas Zukerman est l’un des musiciens les plus recherchés et polyvalents de la sphère classique. Reconnu mondialement pour son art, Zukerman est une source d’inspiration pour les jeunes musiciens. Dans un effort continu pour motiver les nouvelles générations par l’éducation et la sensibilisation, le célèbre violoniste, altiste, chef d’orchestre et chambriste a formé, en 2002, avec quatre protégés, un quintette à cordes appelé Zukerman Chamber Players. Le quintette a accumulé un nombre impressionnant de tournées internationales avec près de deux cents concerts et quatre disques pour les labels CBC, Altara et Sony.

Le Zukerman Trio a émergé des Zukerman Chamber Players en 2013 avec Amanda Forsyth au violoncelle et le jeune pianiste Shai Wosner. Depuis lors, l’ensemble s’est produit dans le monde entier au Japon, en Chine, en Australie, en Espagne, en Italie, en France, en Hongrie, au Canada, en Afrique du Sud, en Russie et en Allemagne. Le trio est invité régulièrement par les festivals américains, dont Ravinia, Tanglewood, Aspen, Bravo! Vail et Banff et les festivals européens à Édimbourg, à Verbier et au Schleswig-Holstein.

L’association Musika présente pour la première fois à Genève Pinchas Zukerman et son trio.

Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh [{« type »: « link », « value »: « https://link.musika-association.ch/ZukermanTrioGe »}] [{« link »: « https://infomaniak.events/shop/ws3WBO5V5O/ »}, {« link »: « https://www.amandaforsyth.com/ »}, {« link »: « http://www.shaiwosner.com/ »}, {« link »: « http://www.musika-association.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-13T19:30:00+02:00 – 2024-04-13T21:30:00+02:00

2024-04-13T19:30:00+02:00 – 2024-04-13T21:30:00+02:00

Paul O. Colliton