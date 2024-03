VIAS A LA DÉCOUVERTE DU CANAL DU MIDI ET DES OUVRAGES DU LIBRON Vias, vendredi 5 juillet 2024.

VIAS A LA DÉCOUVERTE DU CANAL DU MIDI ET DES OUVRAGES DU LIBRON Vias Hérault

Venez découvrir l’histoire et les secrets du canal du Midi, des ouvrages du Libron et des ingénieurs qui ont réalisé l’un des plus vieux canaux d’Europe.

Venez découvrir l’histoire et les secrets du canal du Midi, des ouvrages du Libron et des ingénieurs qui ont réalisé l’un des plus vieux canaux d’Europe.

> Départ Office de tourisme de Vias, Av. de la Méditerranée, 34450 Vias-Plage

> 15 personnes maximum

> Gratuit

#ESCAPADEPATRIMOINE

#ESCAPADEALINFINI

#JEP .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-05 10:00:00

fin : 2024-07-05

Avenue de la Méditerranée

Vias 34450 Hérault Occitanie

L’événement VIAS A LA DÉCOUVERTE DU CANAL DU MIDI ET DES OUVRAGES DU LIBRON Vias a été mis à jour le 2024-02-29 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE