VIA INJABULO Le Grand Sud Lille, samedi 6 avril 2024.

Via Injabulo invite deux chorégraphes à faire résonner leurs univers chorégraphiques en conversation avec 8 danseurs et danseuses de la compagnie Via Katlehong. Marco Da Silva Ferreira puise dans la composition et la décomposition des corps pour faire ressurgir une frénésie collective, libérée de toutes règles. Et Amala Dianor fusionne les danses traditionnelles et urbaines d’Afrique du Sud pour mieux brouiller les frontières, en s’imprégnant des récits et des personnalités de chacun·e de ses interprètes. Un diptyque assurément énergique et joyeux

Danse Dès 10 ans

Samedi 6 avril :

> De 10h à 12h, participez à un atelier gratuit au Grand Sud

> AFTER ! La représentation est suivie d’un DJ Set de Thato Qofela

Coprogrammation avec Le Gymnase Centrede développement chorégraphique national, région Hauts-de-France, Le Grand Sud et Le Grand Bleu, Scène conventionnée d’intérêt national – Art, Enfance et Jeunesse dans le cadre du festival Youth is Great

Amala Dianor, Marco Da Silva Ferreira, Via Katlehong (France, Portugal, Afrique du Sud)

Le Grand Sud 50 rue de l'Europe, 59000 LILLE Lille 59006 Lille-Sud Nord Hauts-de-France 03 20 88 89 90

Métro Porte des Postes (M1/M2) Bus Place de la Garonne (L7/CITL) V'Lille Hôtel de Police (78) ; Fbg d'Arras (147) Parking 190 places

