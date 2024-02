VESSELIN STANEV, PIANO THEATRE FEMINA Bordeaux, mercredi 2 avril 2025.

Le pianiste Vesselin Stanev, originaire de Varna (Bulgarie), a e´te´ forme´ a` l’Acade´mie de musique de Sofia puis aupre`s de Dmitri Bashkirov au Conservatoire Tchai¨kovski de Moscou, d’Alexis Weissenberg et au Conservatoire national supe´rieur de musique de Paris. Il a rec¸u des conseils supple´mentaires de Peter Feuchtwanger a` Londres. Il a e´te´ laure´at du Concours Tchai¨kovski de Moscou et du Concours Marguerite Long – Jacques Thibaud. Il se produit re´gulie`rement dans de grandes salles de concert europe´ennes, comme le Wigmore Hall a` Londres, la Philharmonie de Berlin, le Gewandhaus de Leipzig ou la Salle Gaveau a` Paris. Il se rend e´galement dans les pays nordiques, en Europe de l’Est et du Sud-Est, en Russie et au Japon. Il cultive particulie`rement la musique de chambre, par exemple avec la violoniste Ekaterina Frolova, la flu^tiste Eva Oertle ou le violoncelliste Zolta´n Despond. Il a enregistre´ de nombreux CD pour RCA, Sony Classical et le label bulgare Gega New.

Tarif : 23.00 – 33.00 euros.

Début : 2025-04-02 à 19:30

THEATRE FEMINA 10, rue de Grassi 33000 Bordeaux 33