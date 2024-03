VERY BRAD PITT KEZACO CAFE – THEATRE Macon, samedi 11 mai 2024.

Duo comique féminin déjanté ! Vous avez aimé Very Bad trip ? Venez découvrir la version théâtrale et féminine ! En plus, Brad sera là !1 soirée, 2 filles qui ne se connaissaient pas, 3 verres de trop, 4 joueurs de Polo, Des célébrités (Brad) Des chansons (toujours), De l’humour (beaucoup), Des rires (encore et encore) !Artistes : Audrey Aguirre et Clémence Peyron Metteur en scène : Barbara Lambert L’auteur : Thierry Marconnet

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-05-11 à 20:00

Réservez votre billet ici

KEZACO CAFE – THEATRE 24 RUE RAMBUTEAU 71000 Macon 71