Vertige d’une rencontre Médiathèque de Saint-Juéry Saint-Juéry, mardi 21 mai 2024.

Projection – rencontre en lien avec la thématique « Nature sauvage » et dans le cadre de la Fête de la Nature du 22 au 26 mai 2024

« Me rendre invisible, ne pas exister… »

C’est dans l’abri d’un rocher ou immobile dans son affût que Jean-Michel Bertrand cherche à disparaître. Il nous invite dans les coulisses de la prise de vue solitaire, en pleine montagne. La patience et la discrétion seront les conditions de la magie. Ce film est le fruit de plusieurs années de tournage au fil des saisons, essentiellement dans le Champsaur. La vallée natale du réalisateur est redevenue son lieu de vie et chaque jour une occasion de se fondre dans le paysage, de voir et comprendre « la place de chacun ». « Le temps est un ami » dit-il pour parler de sa « quête ». La quête affichée : voir l’aigle, trouver son nid, le suivre, le vivre sans être vu…

Un film documentaire de Jean Michel Bertrand (France, 2010), en présence de Pierre-Berruezzo, photographe animalier amateur.

Projection suivie d’une rencontre avec Pierre Berruezo, photographe animalier amateur.

Quelques-unes de ses photos seront exposées à la médiathèque du 21 au 25 mai.

Tout public à partir de 10 ans.

