Versailles Festival 1001 Notes Limoges Limoges, vendredi 19 juillet 2024.

À 22h30

Durée 60min

Guitare Musique Classique Musique Electronique

Du baroque à la French Touch, quand deux musiciennes de renom s’emparent de Versailles et de quelques siècles de musique, de nouveaux trésors émergent !

Au 17e siècle, la cour de Versailles rayonne à travers toute l’Europe, tant sur le plan politique que musical avec Lully, Charpentier, Couperin ou Marin Marais.

Quatre siècles plus tard, une autre musique s’empare de Versailles, non plus le château mais la ville la French Touch house et électro, avec la génération de versaillais représentée en premier lieu par Air, Etienne de Crécy, Sébastien Tellier ou encore Phœnix.

Réservations obligatoires. 15 15 EUR.

Début : 2024-07-19 22:30:00

fin : 2024-07-19

Patinoire Olympique

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine billetterie@festival1001notes.com

