VERNISSAGE EXPOSITION PEINTURE EDOUARD LAZARGUREN Lodève, vendredi 19 avril 2024.

Exposition des œuvres d’Edouard Lazarguren. Ses créations n’ont eu de cesse d’évoluer jusqu’an 2012 avec toujours autant de fraîcheur et de joie de vivre. Cette évocation permanente de la vie et de l’amour, à travers la passion de la peinture, a engendré des centaines de tableaux déjà présents dans son imagination et qu’il transposait sur ses toiles pour l’éternité.

Né à Bilbao en 1928 de parents boulangers, Edouard Lazarguren n’a que neuf ans lorsque son père républicain Espagnol est tué au front par les franquistes le 15 avril 1937. Sa mère et lui doivent alors quitter l’Espagne ravagée par la guerre civile.

Son statut de réfugié, le décès de son père, la destruction de sa maison et la séparation de sa famille le marqueront à tout jamais.

A partir de 32 ans, il n’aura de cesse de peindre, pendant plus de 50 ans avec comme thèmes principaux la femme, l’amour, l’art et la nature, ainsi qu’une prédilection pour les couleurs, la lumière et le figuratif.

C’est surtout dans son atelier Villeneuvois qu’il va laisser libre cours à son inspiration et peindre sans répit. Autodidacte et instinctif, il peignait relativement vite et sans interruption afin de garder toute la spontanéité de son propos. Par son style, son écriture un Lazarguren ne ressemble qu’à un Lazarguren.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 19:00:00

fin : 2024-04-19 22:00:00

9 Avenue Denfert-Rochereau

Lodève 34700 Hérault Occitanie

