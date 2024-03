Vernissage de l’exposition Intrication d’Anna Solal et Pierre Unal-Brunet Tours, jeudi 25 avril 2024.

Jeudi

Cette proposition de rencontre entre les travaux d’Anna Solal et de Pierre Unal-Brunet se fonde sur leur prédilection commune pour l’hybridation des matériaux, des formes et des genres.

Les esthétiques sont bien différentes mais font toutes les deux écho à une pratique artisanale, celle de l’orfèvre ou du tisserand par exemple. Souvent d’apparence archétypale voire archaïque, les œuvres constituent une sorte de bestiaire folklorique inconnu qui remet en jeu l’ordre des choses. D’une singularité rare, elles font songer à des reliques émanant d’une altérité temporelle et spatiale en mouvement perpétuel entre passé, présent et futur. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 18:00:00

fin : 2024-04-25 20:00:00

Jardin François 1er

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contact@cccod.fr

