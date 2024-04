Vernissage de l’exposition « Cyclique » | Marie-Camille Tassart La CLEF Saint-Germain-en-Laye, mercredi 24 avril 2024.

Vernissage de l’exposition « Cyclique » | Marie-Camille Tassart Marie-Camille Tassart est une artiste pluridisciplinaire et engagée, qui crée des vêtements et objets inspirés de l’univers de la haute couture à partir de matériaux recyclés. Mercredi 24 avril, 19h00 La CLEF Entrée libre

Début : 2024-04-24T19:00:00+02:00 – 2024-04-24T21:30:00+02:00

Fin : 2024-04-24T19:00:00+02:00 – 2024-04-24T21:30:00+02:00

Recycler, transformer, assembler… Marie-Camille Tassart est une artiste pluridisciplinaire et engagée, qui crée des vêtements et objets inspirés de l’univers de la haute couture à partir de matériaux recyclés.

Opercules de canettes de soda, lingettes anti-décoloration, capsules de bière : les œuvres de Marie-Camille Tassart sont composées à 100% de matériaux recyclés, qu’elle collecte avec patience dans son environnement.

Surconsommation et écologie sont au cœur de son travail artistique ; elle veut ainsi attirer le regard sur ces objets du quotidien souvent invisibles et bien vite jetés. Entre ses mains, ces derniers se transforment en œuvres d’art et obtiennent par la même occasion une seconde vie sous la forme de ce qu’elle appelle des « vêtements sculptures ».

Les vêtements qu’elle crée sont volontairement importables, marquent le corps et laissent une sensation désagréable sur la peau. L’occasion d’attirer l’attention sur nos vêtements du quotidien, parfois inconfortables, inadaptés, et qui trop serrés laissent des traces sur notre corps à la fin de la journée. Avec ses vêtements impossibles à porter, Marie-Camille Tassart veut nous confronter à nos habitudes de consommation et ainsi dénoncer une industrie qui encourage l’achat impulsif et le jetable.

Exposition du 01 avril au 11 mai 2024

La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France

