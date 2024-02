Vernissage «Bordure(s)» de Kelig Hayel Maison Julien Gracq Mauges-sur-Loire, jeudi 4 avril 2024.

Vernissage de la première exposition de l’année à la Maison Julien Gracq.

Les propositions artistiques de Kelig Hayel sont protéiformes, dessins, livres et installation in situ. Elles s’articulent autour d’un axe majeur, une écriture dessinée, représentation sensible d’un territoire, pensé comme un système de relations articulant deux composantes, la mémoire et le paysage.

Maison Julien Gracq 1 rue du grenier à sel, Saint-Florent-le-Vieil, 49410 Mauges-sur-Loire

