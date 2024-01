LE GRAND FESTIVAL Verdun, vendredi 19 juillet 2024.

LE GRAND FESTIVAL Verdun Meuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-07-19

fin : 2024-07-21

Le Grand Festival revient pour sa 4ème édition du vendredi 19 au dimanche 21 juillet 2024 à Verdun !

Trois jours durant lesquels les festivaliers pourront apprécier de nouveaux spectacles, trois jours pour découvrir le travail d’artistes de la nouvelle génération, venant d’horizons disciplinaires et géographiques multiples. Plus de 30 compagnies et artistes avec plus de 80 représentations parsemées dans la ville, qui se transformera pour l’occasion, en un magnifique théâtre à ciel ouvert ! Au programme nouveau cirque, théâtre, arts de la rue, installation, danse, musique, marionnettes, exposition, ateliers participatifs … avec un grand spectacle chaque soir différent et toujours le “Petit Festival” pour les enfants !

Rejoignons-nous dans cette grande liesse participative, pour une lecture du monde assortie d’émotions communes et de cultures partagées !

Retrouvez toute la programmation de ces 3 jours exceptionnels sur le site du Grand Festival.

Accès libre et gratuit à tous les spectacles !Tout public

Verdun 55100 Meuse Grand Est



