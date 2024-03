VENTE DU PRINTEMPS FRIPERIE SAINT NICOLAS Sarreguemines, mercredi 10 avril 2024.

VENTE DU PRINTEMPS FRIPERIE SAINT NICOLAS Sarreguemines Moselle

Vendredi

Leur vente, deux fois par an au printemps et à l’automne au centre Saint-Nicolas mis à disposition par l’archiprêtré, permet de soutenir des associations localement et à l’étranger.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 14:00:00

fin : 2024-04-13 18:00:00

rue Saint Nicolas

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est camille.wirig@orange.fr

L’événement VENTE DU PRINTEMPS FRIPERIE SAINT NICOLAS Sarreguemines a été mis à jour le 2024-03-26 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES