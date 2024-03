Vente de livres 5 Rue de la Duchesse Anne 44490 Le croisic Le croisic, vendredi 10 mai 2024.

Vente de livres La médiathèque Le Traict d’encre organise une vente de ses livres retirés des collections. Vous pourrez y trouver des bandes dessinées, de la poésie et du théâtre, des contes ainsi que des romans… Vendredi 10 mai, 10h00, 15h00 5 Rue de la Duchesse Anne 44490 Le croisic Entrée libre: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-10T10:00:00+02:00 – 2024-05-10T12:30:00+02:00

Fin : 2024-05-10T15:00:00+02:00 – 2024-05-10T18:00:00+02:00

Tarifs: 1 €/livre, 5€/beau livre, 0.50 €/magazine.

5 Rue de la Duchesse Anne 44490 Le croisic
02 28 56 79 32
mediatheque@lecroisic.fr
https://mediatheque.lecroisic.fr/
https://www.labaule-guerande.com/vente-de-livres-le-croisic-1-1-1.html

FAMILLE JEUNESSE