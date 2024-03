Venez tester votre VMA! Vitesse Maximale Aérobie Cité des Sports Issy-les-Moulineaux, samedi 20 avril 2024.

Impossible de planifier vos entraînements et de définir sérieusement vos objectifs en course, sans connaître celle-ci. La connaître avec précision vous permettra de mieux courir, de gagner en plaisir et en performance, et c’est tout l’objectif du programme Run to Progress avec Hyundai. On vous propose donc de venir évaluer votre VMA sur un test dont la précision sera optimisée grâce à une technologie innovante.

La ville d’Issy-les-Moulineaux et l’Avia Club Athlétisme accueillent la tournée Hyundai le samedi 20 avril 2024 de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 à la Cité des Sports d’Issy les Moulineaux.

Cet évènement est organisé dans le but de rassembler des runners débutants ou confirmés pour leur faire passer un test VMA qui sera utilisé comme base de départ pour planifier des séances d’entraînements adaptées à leur besoin.

Ne manquez pas cette occasion unique de vous challenger, d’améliorer vos performances et de recevoir les précieux conseils de Stéphane DIAGANA, ancien athlète de renommée internationale, champion du Monde du 400m haies en 1997 à Athènes accompagné des entraîneurs de l’Avia Club.

Le club d’athlétisme espère vous voir nombreux le samedi 20 avril prochain pour une journée inoubliable.

Ce test VMA gratuit, est ouvert aux personnes majeurs, licenciées FFA ou non licenciées sur présentation d’un certificat médical.

Inscription pour cette expérience sportive gratuite et inoubliable

Pour tout renseignement vous pouvez appeler l’Avia Club : 06 08 68 00 31

Inscription :

https://www.hyundai.com/fr/fr/decouvrir-hyundai/partenariats-et-evenements/run-to-progress/inscription-vma.html#/

Cité des Sports 92 rue du Gouverneur General Éboué 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Bords et Val de Seine / Les Arches Hauts-de-Seine Île-de-France