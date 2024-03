Venez rencontrer Musique et Equilibre Place de la République Orléans, samedi 20 avril 2024.

Venez rencontrer Musique et Equilibre Découvrez nos activités ! Samedi 20 avril, 11h30 Place de la République

Le samedi 20 avril, venez à la rencontre de Musique et Équilibre !

Lors de cette journée hors du commun, on vous propose de découvrir ensemble de nos ateliers qui se produiront toute la journée sur la place de la République à Orléans à partir de 11h30 jusqu’à 18h.

C’est aussi l’occasion de venir échanger, discuter, se renseigner sur nos activités (cours, éveil musical, formation, salle de concerts, résidence…) auprès de notre équipe et de nos bénévoles !

Gratuit

Place de la République 5 place de la République 45000 ORLEANS Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

