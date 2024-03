Venez découvrir VVF et nos missions pour le tourisme Siège VVF Clermont-Ferrand, mardi 19 mars 2024.

Dans le cadre de la Semaine des Métiers du Tourisme du 18 au 24 mars, VVF a le plaisir de vous accueillir pour la deuxième année consécutive dans leurs locaux.

Cette fois-ci, la rencontre se déroulera à La Pardieu, au 17 rue Jean Claret, à Clermont-Ferrand.

Damien Ponsot, responsable recrutement et développement RH ainsi que son équipe, auront l’occasion de vous présenter VVF, de discuter de leurs initiatives dans le domaine du tourisme et de partager leur vision.

En expliquant leurs missions, l’équipe abordera non seulement les différentes professions liées au tourisme, mais également les perspectives pour l’avenir du secteur.

Rendez-vous le mardi 19 mars à 19h

Inscription obligatoire : https://www.tourisme-espaces.com/espaces-ouvre-boites-2215.html

Le récap en images de la première édition : https://bit.ly/4bJiyxG

Espaces Ouvre-boîtes, des rencontres d’une heure, en fin de journée, pour permettre aux étudiants et des chefs d’entreprise de se rencontrer.

