Venez découvrir notre adhérent ! Synsafe Valence, mercredi 17 avril 2024.

Venez découvrir notre adhérent ! Immergez-vous au cœur des entreprises du bassin valentinois et découvrez les talents et la richesse de celles et ceux qui les ont créées, développées et dynamisées ! Mercredi 17 avril, 08h00 Synsafe Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-17T08:00:00+02:00 – 2024-04-17T09:00:00+02:00

Fin : 2024-04-17T08:00:00+02:00 – 2024-04-17T09:00:00+02:00

Venez découvrir Poze Production !

RDV mercredi 17 avril de 8h à 9h chez Synsafe – 12 avenue Jean Monnet 26000 Valence

Synsafe 12 avenue Jean Monnet Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/2ZJvUHrgjxA26bNs7 »}]