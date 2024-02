Venez découvrir les secrets des espèces du littoral à travers le temps. Houlgate, lundi 12 août 2024.

Venez découvrir les secrets des espèces du littoral à travers le temps. Houlgate Calvados

Découvrez les trésors des falaises des Vaches Noires à travers le temps ; de l’ère paléontologique avec ses fossiles, à aujourd’hui avec toutes ses espèces vivantes du littoral. Ce sera l’occasion de mêler découverte des fossiles et pêche à pied. Les falaises des Vaches Noires n’auront plus de secret pour vous !

(2-3km/2h) Niveau 1

Animation jeune public

Réservation obligatoire escapadenature.lpst@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-12 10:00:00

fin : 2024-08-12 12:00:00

Devant l’école de voile

Houlgate 14510 Calvados Normandie escapadenature.lpst@gmail.com

L’événement Venez découvrir les secrets des espèces du littoral à travers le temps. Houlgate a été mis à jour le 2024-02-15 par OT Coeur de Nacre