Venez découvrir le jardin « Les feuillantines » Les feuillantines Auxonne

Venez découvrir le jardin « Les feuillantines » C’est un jardin foisonnant et d’une grande richesse botanique. Le jardin « Les feuillantines » offre une très belle halte à quelques minutes de la ville historique d’Auxonne. 1 et 2 juin Les feuillantines Entrée : 5 €, cette sera reversée à l’association « Jardins et Santé » | Gratuit pour les enfants de moins de 15 ans et les personnes à mobilité réduite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

C’est sur un ancien pré qu’est né, il y a une quinzaine d’années, un joli jardin soigné et féminin autour d’une maison contemporaine.

Ce jardin a obtenu, en 2012, le premier prix des « Maisons et jardins fleuris » décerné par Côte-d’Or Tourisme.

À noter :

Les visites commentées auront lieu à 10 h 30 et à 15 h. La durée de la visite est d’environ 1 h 30.

Les feuillantines 32 chemin de la Reine Blanche le Lorrey, 21130 Auxonne Auxonne 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 06 79 27 37 65 [{« type »: « phone », « value »: « 06 79 27 37 65 »}, {« type »: « email », « value »: « marie-theresecollin@orange.fr »}] C’est sur un ancien pré d’environ 1 800 m² qu’est né, en 2009, un joli jardin soigné et féminin, ouvert sur la campagne environnante. Accès par la route départementale 20.

© Marie-Thérèse Collin