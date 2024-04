VENDREDI [P]ARTY #30 Château Éphémère – fabrique sonore et numérique Carrières-sous-Poissy, vendredi 19 avril 2024.

VENDREDI [P]ARTY #30 Venez découvrir les talents des artistes en résidence au Château ! Les vendredi Party c’est la soirée pour titiller votre curiosité & profiter du cadre atypique et intimiste du Château Ephémère. Vendredi 19 avril, 19h00 Château Éphémère – fabrique sonore et numérique Gratuit sur inscription

⭐ Soum-Soum

▸ Concert percussions solaires

De la chaleur des percussions à l’acidité de riffs techno, Soum-Soum c’est la rencontre terriblement dansante de la DJ Bobbi Watson et la percussionniste Mathilde Guimard. Mêlant DJ set et percussions live, ce duo hybride vous invite à partager sa transe contagieuse.

Soum-Soum est né en 2021, porté par une envie commune d’exploration sonore nourri par des influences multiples – techno, musique mandingue, rock, ambiant, musique tziganes, dark disco.

Un premier EP est en cours de production, avec la sortie d’un premier single prévue pour le printemps 2024.

En attendant, venez découvrir leur live improvisé mêlant musique électronique et acoustique !

https://www.instagram.com/soum_soum.sound/?hl=fr

https://www.facebook.com/Soum.Soum.musique/

⭐ Arep Cie

▸ Panique

▸ Performance audiovisuelle

Panique est une pièce immersive, visuelle et sonore, nourrie par une réflexion et une recherche artistique autour des écritures hybrides et de la place du spectateur dans ces écritures : elle se construit autour d’une sculpture polyphonique, l’arbre à sons, d’images projetées, et d’un système de résonances acoustiques.

Cette performance audiovisuelle se présente comme un format Queer, hors norme, favorisant une expression fluide de l’invisible et de la nuance, et non pas de la certitude et du linéaire : Comment penser notre monde en interrogeant les structures narratives de notre monde ? Comment produire du récit les yeux ouverts, hors des attentes du storytelling, en réanimant dans l’oralité des traces imaginaires ou archaïques, hors de la consommation et pour des futurs désirables ?

https://www.instagram.com/arepcie/

https://www.arepcompagnie.com/compagnie-emmanuelle-raynaut

⭐ Saintout & Villafagne

▸ Athanor

▸ Installation sonore

Athanor est une installation sonore générative et interactive en réseau, interagissant ensemble sous le contrôle d’un module « cerveau ». Ces blocs sont des systèmes de génération ou de traitement acoustique pouvant être contrôlés et transformer des sons à distance.

Cette installation a été fabriquée avec des matériaux de récupération et de l’éléctronique obsolète.

Lauréats de notre appel à projets 2023, les artistes ont conçu leur installation pendant leur mois de résidence.

⭐ Chromatophonic

▸ Deep house, Indie Dance et Breaks

▸ DJ Set

Side Project de Pirat, resident Disorder, Sound designer de formation, Chromatophonic multiplie les techniques de composition (sampling, bruits concrets, instruments…) pour développer un son particulier qui mènent aux cultures de l’imaginaire.

Ce projet prend différentes formes : parfois cinématographiques et complexes, parfois dansantes et joyeuses, parfois expérimentales mais toujours pleines d’histoires. Il vous dévoilera un DJset mêlant ses inspirations et ses compositions qui mêlent Deep House, Indie Dance et Breaks.

Musique | Chromatophonic (bandcamp.com)| Chromatophonic – YouTube

/////////////////////////////////

Gratuit sur inscription

Tout public

Bar – petite restauration sur place

◆ Infos et contact :

01 39 79 29 93 / bonjour@chateauephemere.org

◆ Accès

Château Éphémère, 2 Chemin des Grandes Terres, 78955, Carrières-sous-Poissy

RER A / Transilien, ligne J jusqu’à Poissy puis bus n°30, n°1 ou n°10 ou 42 (500 m)

️Parking gratuit

