Vélorail estival Chemin de Fer de la Vallée de l'Eure Pacy-sur-Eure, samedi 11 mai 2024.

Vélorail estival Chemin de Fer de la Vallée de l’Eure Pacy-sur-Eure Eure

Le Vélorail est une expérience unique qui allie aventure et découverte au cœur de la nature. Imaginez-vous pédaler le long d’une ancienne voie ferrée, à votre propre rythme, tout en profitant des paysages pittoresques qui défilent devant vos yeux….

Les vélorails sont des véhicules à quatre roue léger propulsés à la force de vos jambes, conçus pour accueillir petits et grands, amateurs de vélo ou simples curieux en quête d’une activité divertissante.

Chaque vélorail possède 4 places. Deux personnes sont nécessaires pour pédaler. Les accompagnateurs sont installés sur un transat pour profiter du voyage.

Les départs se font de la Gare d’Autheuil Authouillet.

Deux circuits sont disponibles un en direction de Chambray, et un en direction de La Croix Saint Leufroy.

Nous vous recommandons d’arriver 15 minutes avant votre horaire de réservation afin de vous préparer et de recevoir toutes les consignes nécessaires pour profiter au maximum de votre expérience.

Si vous souhaitez vivre une aventure encore plus complète, il est possible d’effectuer les deux circuits consécutivement. Dans ce cas, n’hésitez pas à contacter le Chemin de Fer de la Vallée de l’Eure pour organiser la combinaison de votre activité. C’est une occasion unique de découvrir les différentes facettes de cette région fascinante.

Date

– Mai: Mercredi 1er Mai, Mercredi 8 mai, jeudi 9 mai, ainsi que tous les samedis et dimanches du mois.

– Juin: Tous les mardis, mercredis, jeudis, samedis et dimanches du mois.

– Juillet Tous les mardis, mercredis, jeudis, samedis et dimanches du mois.

– Août: Tous les mardis, mercredis, jeudis, samedis et dimanches du mois.

– Septembre: Tous les samedis et dimanches du mois.

Les horaires de départ sont 10h/11h/13h/14h/15h et 16h

Tarif 20€

L’activité étant réalisée totalement en extérieur, nous vous recommandons de d’adapter vos vêtements selon la météo du moment (pensez aux casquettes, chapeaux et crème solaire par temps ensoleillé ou aux vêtements de pluie en cas de météo plus capricieuse…). Veuillez également vous assurer d’avoir sur vous un téléphone portable fonctionnel avec un niveau de batterie suffisant en cas d’urgence.

Réservation sur le site internent https://www.cfve.fr/

Renseignements au 02 32 36 04 63 ou sur le site internet https://www.cfve.fr/

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11

fin : 2024-05-12

Chemin de Fer de la Vallée de l’Eure Avenue des Poilus

Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie contact@cfve.fr

