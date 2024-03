Véloparade Déguisée Départ devant les Grands Thermes Bagnères-de-Bigorre, dimanche 26 mai 2024.

Véloparade Déguisée Départ devant les Grands Thermes Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

A bicyclette, avec ou sans les roulettes, on se balade

dans la ville en toute sécurité. En famille ou entre

amis. On s’occupe de la musique, apporte ton

déguisement ! Goûter partagé à l’arrivée !

Prêt de vélos possible.

Animé par Osez le Vélo .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26 14:00:00

fin : 2024-05-26 17:00:00

Départ devant les Grands Thermes BAGNERES-DE-BIGORRE

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie rdvclimat@mailo.com

L’événement Véloparade Déguisée Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2024-02-28 par Pôle du Tourmalet |CDT65