Tour d’orchestre(s) à bicyclette Vélodrome National de SQY Montigny-le-Bretonneux, samedi 6 avril 2024.

Tour d’orchestre(s) à bicyclette Un spectacle mêlant vélo, musique classique et populaire. Trois mois avant les Jeux Olympiques, un évènement unique qui lance un Tour d’orchestre(s) à travers la France ! Samedi 6 avril, 19h00 Vélodrome National de SQY Tarif de 5 à 10 €.

Début : 2024-04-06T19:00:00+02:00 – 2024-04-06T20:30:00+02:00

Fin : 2024-04-06T19:00:00+02:00 – 2024-04-06T20:30:00+02:00

Chef d’orchestre et cycliste aguerri, Dylan Corlay dirige, avec la complicité de l’Orchestre national d’Île-de-France, un projet sur-mesure un spectacle mêlant vélo, musique classique et populaire. Trois mois avant les Jeux Olympiques, un évènement unique qui lance un Tour d’orchestre(s) à travers la France !

Au programme des extraits d’œuvres de Bedrich Smetana, Ludwig van Beethoven, Johann Strauss, Frédéric Chopin, Edvard Grieg, Wolfgang Amadeus Mozart, Johannes Brahms, Gioacchino Rossini, Joseph Haydn, Edward Elgar, Jean-Sébastien Bach, Giuseppe Verdi, Georges Bizet, Zequinha de Abreu.

Concert, spectacle Musique classique et populaire

Samedi 6 avril 2024 (19h) au Vélodrome National de SQY, Montigny-le-Bretonneux, dans le cadre de l’Olympiade culturelle de la région Île-de-France.

Interprétation, arrangements et direction musicale Dylan Corlay , avec les musiciens de l’Orchestre national d’Île-de-France.

Production Orchestre national d’Île-de-France / En partenariat avec Saint-Quentin-en-Yvelines, le Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines, le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène nationale, le Département des Yvelines et 4ème Art.

Vélodrome National de SQY 1 Rue Laurent Fignon, 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France

