Vélo Vert Festival, la grande fête du VTT ! Samoëns, vendredi 31 mai 2024.

Vélo Vert Festival, la grande fête du VTT ! Samoëns Haute-Savoie

Référence en matière de salon outdoor et reconnu comme le plus grand centre d’essais VTT mondial, le Vélo Vert Festival propose une programmation sportive riche et spécifique à tous les profils de pratiquants (pros, amateurs et familles).

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-31

fin : 2024-06-02

Samoëns 74340 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes inscription@velovertfestival.com

L’événement Vélo Vert Festival, la grande fête du VTT ! Samoëns a été mis à jour le 2023-10-27 par Office de Tourisme de Samoëns