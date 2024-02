Vélo sans frontières Obersteinbach, dimanche 26 mai 2024.

Vélo sans frontières Obersteinbach Bas-Rhin

Journée festive célébrant le vélo et l’échange franco-allemand. Venez découvrir les quelque 50km de circuits transfrontaliers au cœur des Vosges du Nord. Des places festives vous attendent sur le parcours au sein des communes participantes et en Allemagne avec des animations autour du vélo et des ambiances musicales. Restauration sur place.

Programme complet à venir. 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26 10:00:00

fin : 2024-05-26 18:00:00

Obersteinbach 67510 Bas-Rhin Grand Est info@sauer-pechelbronn.fr

