Vélo gourmand Rouffach, dimanche 29 septembre 2024.

Haut-Rhin

Au départ de Rouffach, les fans de la petite reine prendront part à une balade de 32 km entre plaine et vignoble au profit de la Ligue Contre Le Cancer. Encadrés par des accompagnateurs de l’Union Cycliste de la Plaine de l’Ill, les différents groupes rejoindront cinq haltes gourmandes pour reprendre des forces.

Tirailler entre sport et gastronomie ? Vélo Gourmand est fait pour vous ! Cette activité allie promenade à vélo et étapes gourmandes où déguster des produits du terroir alsacien! Plus aucune raison de se priver maintenant! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-29

fin : 2024-09-29

19 rue du Stade

Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est hvoegtlin@hotmail.com

