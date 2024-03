Vélo Gourmand de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau Mairie de Gambsheim Gambsheim, dimanche 22 septembre 2024.

Vélo Gourmand de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau Un parcours entres les villes de Gambsheim (FR), Kilstett (FR) et Rheinau (DE) Dimanche 22 septembre, 10h00 Mairie de Gambsheim Gratuit et sans inscription, apporter son propre vélo et une tenue adaptée pour passer la journée en extérieur

Venez découvrir la « culture locale » à vélo !

Le dimanche 22 septembre 2024 aura lieu la 5è édition du Vélo Gourmand de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau. Les familles, cyclistes amateurs ou passionnés de vélo sont invités à parcourir la boucle transfrontalière d’environ 45 km qui les conduira à travers les communes françaises de Gambsheim et Kilstett et la commune allemande de Rheinau. La traversée du Rhin se fera au niveau du barrage entre Gambsheim et Rheinau.

Différentes haltes gourmandes réparties tout au long du parcours vous permettront de déguster des produits locaux salés et sucrés tout en profitant d’animations et d’accompagnements musicaux dans une ambiance conviviale.

Conditions de participation :

– Accès gratuit et sans inscription

– Entrée et sortie possible entre 10h et 17h depuis chaque commune

– Circuit plat et fléché en sens unique

– Adapté aux familles et à tous les amateurs de vélo

De plus amples informations seront publiées prochainement sur le site Internet www.eurodistrict.eu. Nous vous espérons nombreux, n’hésitez pas à bloquer d’ores et déjà la date dans vos agendas !

Mairie de Gambsheim 18 route du Rhin, 67760 Gambsheim Gambsheim 67760 Bas-Rhin Grand Est

©Eurodistrict Strasbourg-Ortenau Team