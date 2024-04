VEKH La Dame du Mont Marseille, vendredi 12 avril 2024.

VEKH ♫♫♫ Vendredi 12 avril, 21h00 La Dame du Mont Entrée libre

Début : 2024-04-12T21:00:00+02:00 – 2024-04-13T02:30:00+02:00

Un autre Paroxysm LTD #residentdj qui se fait un nom. Quelqu’un qui s’engage pleinement dans la production #technomusic et qui, à un si jeune âge a déjà fait tellement de choses dans une scène très compétitive, et a été signé et examiné par certains des meilleurs noms du jeu, ses propres sorties étant remixées de personnes comme Re:Axis ou Samuel L Session pour n’en nommer que quelques-uns.

Vérifiez son SoundCloud, instagram ou sa PageFacebook pour lui montrer le soutien qu’il mérite !

https://soundcloud.com/vekhmusic

La Dame du Mont 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

« , « provider_name »: « SoundCloud », « height »: 450}, « link »: « https://soundcloud.com/vekhmusic »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]