Salon « Nature ô Jardin » 2024 – Veigné Rue du Moulin, 37250 Veigné Veigné, dimanche 7 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-07 10:00

Fin : 2024-04-07 18:00

La 5e édition du Salon « Nature ô Jardin » est proposée par l’association du Comité des Fêtes de Veigné ! Elle se tiendra sur l’Esplanade du Moulin, à Veigné le dimanche 7 Avril 2024.

Des horticulteurs, apiculteurs, pépiniéristes, paysagistes, …etc exposeront et répondront à toutes vos questions sur le jardinage et la nature.

Lors de vos déambulations vous pourrez aussi trouver plants, plantes, miel, huiles essentiels, savons, décoration extérieur mais aussi des ateliers autour des Abeilles et du Composts !

Nous vous attendons nombreux à ce Salon du jardinage et de la nature !

Entrée libre.

Buvette et restauration sur place.

Animations et tombola gratuite.

Rue du Moulin, 37250 Veigné Rue du Moulin, 37250 Veigné Veigné 37250 Indre-et-Loire