Vauville/50 : Visite guidée de la Réserve Naturelle Nationale de la Mare de Vauville Réserve naturelle de la mare de Vauville Vauville, samedi 8 juin 2024.

Vauville/50 : Visite guidée de la Réserve Naturelle Nationale de la Mare de Vauville Découverte de la faune et de la flore Samedi 8 juin, 10h00 Réserve naturelle de la mare de Vauville Inscription obligatoire, 10 € par adulte, 5 € par enfant, gratuit pour les adhérents

Début : 2024-06-08T10:00:00+02:00 – 2024-06-08T13:00:00+02:00

Dans la Hague, avec près de 25 000 visiteurs par ans, la Mare de Vauville est une zone humide incontournable où l’on ne dénombre plus de 2300 espèces animales et végétales. Reconnue d’intérêt national au travers de son classement en Réserve Naturelle Nationale depuis 1976, la Mare de Vauville est également l’une des rares mares d’eau douce située en bordure littorale.

Gestionnaire de la réserve naturelle depuis 1983, les missions du Groupe Ornithologique Normand consistent à l’amélioration continue des connaissances, la mise en place d’actions de gestion et de sensibilisation, dont le but est de veiller au maintien de la biodiversité local, à la préservation des milieux et des espèces.

Le temps d’une balade de 2h30-3h, laissez-vous guider jusqu’à l’observatoire par les nombreux : oiseaux, amphibiens, invertébrés, plantes des dunes et des milieux humides.

Rendez-vous à 10h devant le parking de l’entrée principale derrière la station de char à voile.

Réserve naturelle de la mare de Vauville Le Grand Thot 50440 Vauville Vauville 50440 Manche Normandie