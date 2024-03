Vauville/50 : Découverte des amphibiens de la réserve naturelle de la Mare de Vauville Réserve naturelle de la mare de Vauville Vauville, samedi 20 avril 2024.

Vauville/50 : Découverte des amphibiens de la réserve naturelle de la Mare de Vauville Sortie nocturne à la découverte des amphibiens de la réserve naturelle 20 et 23 avril Réserve naturelle de la mare de Vauville 10€ pour les adultes, 5€ pour les enfants et gratuit pour les adhérents.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-20T21:00:00+02:00 – 2024-04-20T23:45:00+02:00

Fin : 2024-04-23T21:00:00+02:00 – 2024-04-23T23:45:00+02:00

Dans la Hague, la Mare de Vauville est une zone humide incontournable où l’on ne dénombre pas moins de 2300 espèces animales et végétales. Reconnue d’intérêt national au travers de son classement en Réserve Naturelle depuis 1976, la Mare de Vauville est également l’une des rares mares d’eau douce située en bordure littorale.

Avec 13 espèces répertoriées sur l’ensemble de la réserve, la Mare de Vauville représente un site d’intérêt régional et national pour la conservation des amphibiens dont la présence indique la bonne qualité de ces milieux.

A l’occasion de l’opération nationale « fréquence grenouille », venez découvrir cette zone humide, ses habitants (tritons, grenouilles et crapauds) à travers une sortie nocturne proposée par le Groupe Ornithologique Normand, gestionnaire de la réserve naturelle.

Réservation obligatoire au 02.33.08.44.56 ou reservenaturellevauville@gonm.org. Places limitées à 25 participants par sortie. L’ensemble des informations relatives à ces sorties sont fournies lors de l’inscription.

Réserve naturelle de la mare de Vauville Le Grand Thot 50440 Vauville Vauville 50440 Manche Normandie [{« type »: « email », « value »: « reservenaturellevauville@gonm.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0233084456 »}] [{« link »: « mailto:reservenaturellevauville@gonm.org »}]