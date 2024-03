Variations Art Déco, parcours pédestre 151 boulevard de Reims Roubaix, samedi 20 avril 2024.

Variations Art Déco, parcours pédestre Une déambulation sur le thème art déco Samedi 20 avril, 10h30 151 boulevard de Reims 8€/ 6,50€/ Gratuit – de 12 ans

Début : 2024-04-20T10:30:00+02:00 – 2024-04-20T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-20T10:30:00+02:00 – 2024-04-20T12:00:00+02:00

Dans les années 1920 et 1930, de nombreux bâtiments privés et publics sont construits dans le « style moderne », nommé plus tard Art Déco. Déambulez les yeux levés du boulevard de Reims à la place de la fraternité pour découvrir tous les éléments qui permettent d’identifier la présence de l’Art déco dans la ville !

151 boulevard de Reims Roubaix 59100 Sud Nord Hauts-de-France

