Vampire humaniste cherche suicidaire consentant + Quiz Cinéma La Lanterne Bègles, mercredi 17 avril 2024.

Vampire humaniste cherche suicidaire consentant + Quiz Cinéma
Mercredi 17 avril 2024

Séance précédée d'un quizz sur les vampires au cinéma, avec des goodies à gagner !
Tarif plein : 7€50. Tarifs réduits de 4€50 à 6€50 sur présentation de justificatifs. Tarif adhérents : 5€. Carte jeune Bordeaux Métropole : 5€

Début : 2024-04-17T21:00:00+02:00 – 2024-04-17T22:30:00+02:00

Fin : 2024-04-17T21:00:00+02:00 – 2024-04-17T22:30:00+02:00

Le film

Sasha est une jeune vampire avec un grave problème : elle est trop humaniste pour mordre ! Lorsque ses parents, exaspérés, décident de lui couper les vivres, sa survie est menacée. Heureusement pour elle, Sasha fait la rencontre de Paul, un adolescent solitaire aux comportements suicidaires qui consent à lui offrir sa vie. Ce qui devait être un échange de bons procédés se transforme alors en épopée nocturne durant laquelle les deux nouveaux amis chercheront à réaliser les dernières volontés de Paul avant le lever du soleil.

Cinéma La Lanterne
151 boulevard Albert 1er
Bègles 33130
contact@cinemalalanterne.fr
09 78 80 88 79
Bus : 31, 73, 15 et 86.

