VALRAS COLOR RUN Valras-Plage, dimanche 21 avril 2024.

Si vous voulez passer un super moment entre amis, en famille ou entre collègues, joignez-vous à nous et venez profiter d’une traversée tout en couleur de notre célèbre station balnéaire. Des surprises vous attendent tout au long des 4,5 km de parcours à faire à votre rythme, en courant ou en marchant. Les enfants sont acceptés à partir de 6 ans ! Un kit runner vous sera remis pour porter fièrement les couleurs de la course , qui se finira en beauté sur un jeté de couleur final et une heure de set DJ.

Départ de la course à 10h30. 6 EUR.

Début : 2024-04-21 09:00:00

fin : 2024-04-21 13:00:00

Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie

