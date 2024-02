Valloire Highline Festival Valloire, mercredi 7 août 2024.

Pendant le festival les estivants et festivaliers vivront l’événement en coéducation, aux travers de l’expertise de tous les acteurs bénévoles et professionnels, tous répartis et coordonnés sur les différents ateliers et secteurs pendant les 4 jours.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-07

fin : 2024-08-11

Valloire 73450 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes info@valloire.net

L’événement Valloire Highline Festival Valloire a été mis à jour le 2023-12-22 par Office de Tourisme de Valloire