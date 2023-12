SANS TAMBOUR THÉÂTRE DE L’ARSENAL, VAL-DE-REUIL Val-de-Reuil, 17 avril 2024 20:00, Val-de-Reuil.

SANS TAMBOUR THÉÂTRE DE L’ARSENAL, VAL-DE-REUIL Val-de-Reuil Mercredi 17 avril 2024, 20h00

Devant nous, la façade béante d’une maison que l’on détruit. Un appartement dévasté. Un couple qui se déchire. En écho à ce monde en décomposition « avançant », un quintet en embuscade. Sous nos yeux, les disciplines artistiques se conjuguent, les âges se télescopent comme les situations et les destinées des personnages. Le présent et le passé s’entremêlent dans un chaos où le burlesque taquine le drame. Des images brutes et fortes surgissent dans une virtuosité décapante.

Les tableaux se succèdent. Les « éclats » musicaux répondent aux « tranches » de vie. Les lieder de Schumann, ces « miniatures » de chambre, offrent un contrepoint aux cocasseries circassiennes, aux dialogues aussi acerbes que drôles. La musique et le chant viennent au secours de ceux qui ne trouvent plus les mots et offrent tous les possibles.

Samuel Achache à la mise en scène et Florent Hubert à la direction musicale se jouent des genres et des étiquettes. Avec leur bande de comédien(ne)s, de musicien(ne)s et de chanteur(se)s, ils ouvrent des brèches de création théâtrale et musicale. Le cocktail artistique est efficace et détonant. La reconstruction est en marche dans ce chantier à scène ouverte.

THÉÂTRE DE L’ARSENAL, VAL-DE-REUIL AVENUE DES FALAISES, VAL-DE-REUIL Val-de-Reuil 27100 Eure