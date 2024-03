Vagabonds de la baie l’excursion et l’apéro au château du Taureau Roscoff, samedi 27 avril 2024.

Vagabonds de la baie l’excursion et l’apéro au château du Taureau Roscoff Finistère

Une escapade en baie de Morlaix, plus un arrêt de 1h au chateau du Taureau. Nous partirons à la découverte du patrimoine maritime et de la faune locale, avant de s’arrêter pour une escale dans la fortification Vauban. Cette formule inclut l’excursion, un apéro confectionné par votre capitaine, et un accès privé au chateau.

Durée 2h45.

Prévoyez des vêtements chauds.

Des jumelles et des coupes vents sont à la disposition des passagers. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 18:00:00

fin : 2024-04-27

Quai Charles de Gaulle

Roscoff 29680 Finistère Bretagne

